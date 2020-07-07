Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности госслужащих за оскорбления граждан, включая штрафы и дисквалификацию, а также инициативу об обязательном фонде нефтяных компаний на случай нештатных ситуаций.

Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ касательно штрафов для чиновников был внесен в Госдуму в начале мая главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Согласно тексту, оскорбление, совершенное чиновником, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

Как заметил в беседе с корреспондентом ТАСС первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков, "ранее подобных ограничений для чиновников не было, и такие проблемы приходилось решать "в ручном режиме". "Общие нормы были прописаны в федеральном законе "О государственной гражданской службе", но их нарушение штрафов не предполагало", - указал депутат. В то же время, заметил он, за последний год многие случаи хамства чиновников получили огласку и вызвали широкий общественный резонанс. "Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ об усилении ответственности за оскорбления", - добавил Панков.

Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. За оскорбление без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас до 3 тыс. рублей). За оскорбление, "содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях", для граждан предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас до 5 тыс. рублей). Таким образом, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.

Защита от аварий

Госдума на пленарном заседании также намерена рассмотреть во втором, основном, чтении законопроект, который обязывает компании, занимающиеся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций. Согласно проекту, такие компании до 1 января 2024 года должны разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти.

Проект также обязывает компании-нефтедобытчики иметь достаточное финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом, и вводит конкретные механизмы такого финансового обеспечения. Это может быть банковская гарантия, договор страхования, документ, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для ликвидационных мероприятий, или гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы.

Кроме того, при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов компании должны будут оповещать об этом уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, региональные органы госвласти и органы местного самоуправления на территории, где произошел разлив.