Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации и профосмотров

"Описаны организационные, противоэпидемические мероприятия, а также процесс информирования граждан о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, - говорится в сообщении. - Важно отметить, что при сохраняющемся режиме ограничительных мероприятий, действующих до особого распоряжения правительства РФ, медицинские учреждения уже сейчас могут начать подготовку к возобновлению диспансеризации с учетом положений временных методрекомендаций".

Условия возобновления мероприятий

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где коэффициент распространения коронавируса равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

Из документа Минздрава, опубликованного на сайте министерства, следует, что регионы России могут возобновлять проведение профилактических осмотров и диспансеризацию для определенных групп населения только после того, как перешли на второй или третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. На первом этапе снятия ограничений профосмотры и диспансеризация не проводятся.

"Активное приглашение граждан в возрасте 65 лет и старше, лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется исключительно после снятия ограничений по решению высших должностных лиц субъектов РФ (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов РФ", - говорится в тексте рекомендаций.

При этом отмечается, что ограничения в медорганизациях, в том числе по проведению профосмотров и диспансеризации, могут возобновиться на любом этапе в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. "Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации с помощью мобильных медицинских комплексов не проводится до полного снятия ограничений", - сказано в документе.

Организационные моменты и информирование граждан

Для предотвращения заражения новой коронавирусной инфекцией для пациентов, пришедших на профосмотр или диспансеризацию, должны быть выделены отдельные входы в медучреждение, а также организован проход в кабинет минуя регистратуру. На входе должны размещаться антисептики, проводиться бесконтактная термометрия, также в учреждении должны соблюдаться масочный режим и социальное дистанцирование в 1,5 м.

"Прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации пациентом, перенесшим новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) допустимо только после выздоровления - отсутствия симптомов заболевания, наличия двух отрицательных результатов лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с промежутком не менее суток", - следует из текста рекомендаций.

В случае принятия решения о возобновлении в регионе профосмотров и диспансеризации, местные минздравы, территориальные фонды обязательного медицинского страхования, страховые и другие медорганизации должны проинформировать граждан с помощью всех возможных информационных ресурсов.

"В рамках информирования о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и/или диспансеризации определенных групп взрослого населения граждане в обязательном порядке уведомляются о: возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; объеме обследования в зависимости от пола и возраста; необходимой подготовке к отдельным видам исследований, в том числе о сборе биологических материалов для лабораторных анализов; проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации строго по времени и предварительной записи; перечне противопоказаний для посещения медицинской организации", - говорится в документе.

Запись для прохождения профосмотра

Минздрав рекомендует организовать предварительную запись на процедуры, а также рассмотреть возможность заполнения анкеты пациентом дистанционно. Для работающих граждан профосмотры могут быть организованны в вечернее время или в субботу.

"При формировании расписания следует учитывать как время, непосредственно затрачиваемое на подготовку к исследованию и его проведение, так и время, необходимое для выполнения санитарной обработки и дезинфекции помещений. Для формирования оптимального расписания целесообразно планировать обследование граждан одной половозрастной группы в день (неделю). Например, понедельник - женщины до 39 лет, вторник - мужчины до 39 лет, среда - женщины 40-64 лет, четверг - мужчины 40-64 лет, пятница - женщины 40-64 лет, и так далее", - отмечается в тексте.

Не ранее чем за сутки до запланированного визита сотрудник медорганизации должен обзвонить граждан для подтверждения их явки, а также опросить для выявление коронавируса. "В целях сокращения времени пребывания гражданина в медицинской организации при прохождении профилактических мероприятий рекомендуется обеспечить возможность прохождения анкетирования на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществе без назначения врача с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (например, на официальном сайте медицинской организации, в приложении для мобильного телефона)", - говорится в рекомендациях Минздрава.

"При невозможности обеспечения разделения потоков пациентов возобновление проведения профилактических мероприятий в медицинской организации допускается при полном снятии ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - отмечается в тексте.