Иностранным студентам придется покинуть США, если осенью все их занятия перейдут в онлайн

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут покинуть страну, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут проходить в режиме онлайн.

Это следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Кроме того, американские власти не будут выдавать новые визы тем студентам, которые намерены приехать в Соединенные Штаты, если выбранные ими программы обучения в предстоящем семестре полностью будут проходить в онлайн-формате, говорится в сообщении ведомства.