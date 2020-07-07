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Пандемия коронавируса нового типа

Иностранным студентам придется покинуть США, если осенью все их занятия перейдут в онлайн

Власти страны также не будут выдавать новые визы студентам, если выбранные ими программы обучения в предстоящем семестре полностью будут проходить в онлайн-формате

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Иностранные студенты, обучающиеся в США, должны будут покинуть страну, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут проходить в режиме онлайн.

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Это следует из пресс-релиза, опубликованного в понедельник на сайте Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Кроме того, американские власти не будут выдавать новые визы тем студентам, которые намерены приехать в Соединенные Штаты, если выбранные ими программы обучения в предстоящем семестре полностью будут проходить в онлайн-формате, говорится в сообщении ведомства.

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