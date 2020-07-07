В девяти регионах России прогнозируются наиболее масштабные природные пожары

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Наиболее масштабные природные пожары на этой неделе прогнозируются в девяти регионах России. Об этом говорится в сообщении Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"С 6 по 13 июля наиболее масштабные очаги природных пожаров прогнозируются на территории северных районов Красноярского края, северных и центральных районов Якутии, на большей территории Иркутской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, Республики Калмыкия и Ставропольского края", - уточняется в сообщении.

На прошлой неделе в Якутии уже было зафиксировано распространение дымовых шлейфов. Подобная ситуация может привести к ухудшению видимости и сбоям в работе речного транспорта, осуществляющего северный завоз в арктические районы республики. Более того, специалисты института прогнозируют снижение уровней воды на якутских реках Индигирке, Яне и Вилюй со второй декады июля до середины августа. Уже сейчас уровни воды ниже среднемноголетних значений на 50-70 см и приближаются к значениям 2013 года, что тоже может осложнить северный завоз.