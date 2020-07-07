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Пандемия коронавируса нового типа

Словакия открыла границы для жителей более 30 стран

Речь идет о странах Евросоюза, а также Австралии, Китае, Южной Корее, Японии и Новой Зеландии

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Словакия открыла границы для въезда без предоставления справок об отрицательных тестах на коронавирус и пребывания в двухнедельной самоизоляции для жителей более 30 государств. Об этом сообщило в понедельник вечером информационное агентство TASR со ссылкой на республиканский МИД.

Речь идет о странах Евросоюза, а также Австралии, Китае, Южной Корее, Японии и Новой Зеландии. В списке, который составил МИД Словакии, отсутствуют, в частности, Португалия, Швеция и Великобритания.

Словакам одновременно рекомендовано пока воздержаться от поездок в польское Силезское воеводство, Прагу, а также районы Загреба и хорватского города Осиек. В этих регионах, как следует из сообщения, существует повышенная опасность заражения коронавирусом. Между тем жители Польши, Чехии и Хорватии могут беспрепятственно въезжать в Словакию.

Министерство здравоохранения Словакии объявило о появлении коронавирусной инфекции на национальной территории 6 марта. С тех пор тестирование прошли 218 396 жителей республики. Было выявлено 1 765 заразившихся. От осложнений, вызываемых вирусом, умерли 28 словаков, вылечились 1 466 человек.

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СловакияПандемия коронавируса нового типа
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