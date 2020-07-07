Эксперт призвал не делать выводы о защите т-клеточного иммунитета в борьбе с коронавирусом

Ранее шведские ученые из Каролинского института и Каролинского университетского госпиталя высказали предположение, что некоторые люди, чьи тесты на антитела дали отрицательный результат, возможно, обладают т-клеточным иммунитетом от коронавируса. В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, основываясь на этом исследовании, заявил в интервью "Известиям", что, исходя из того, что в Москве у 20% людей есть антитела к коронавирусу, можно смело предполагать, что 40-60% жителей столицы имеют к нему иммунитет. Поэтому второй волны заболеваемости в городе не будет.

"Выявленный в отдельном оригинальном исследовании факт формирования так называемых т-клеток памяти у переболевших COVID-19 даже в отсутствии антител в целом вызывает оптимизм, но не обязательно свидетельствует о развитии надежной защиты от повторных заражений. Пока никто точно не знает всех слагаемых иммунного ответа и иммунной памяти, которые могли бы обеспечить длительную сопротивляемость новой коронавирусной инфекции. Делать скоропалительные выводы и прогнозы, имея данные только одной статьи, в настоящий момент преждевременно и неоправданно", - сказал он.

Горелов пояснил, что у организма есть два вида реакции на любой вирус - выработка вируснейтрализующих антител и т-клеточный ответ, при этом одна не исключает другой. По его словам, у разных пациентов может преобладать один из этих механизмов, однако вклад каждого звена иммунитета в предотвращение повторных заболеваний еще предстоит выяснить. Он также подчеркнул, что тест-систем, которые позволяют выявлять т-клеточный ответ против коронавирусной инфекции, в России пока нет, а в мире они единичные и очень дорогие.

"Никто с уверенностью не может сказать, что у такого-то количества людей есть т-клеточный иммунитет. Шведская выборка слишком мала для того, чтобы экстраполировать полученные данные на население хотя бы всей Швеции и тем более других стран и мира. На таких данных можно лишь строить гипотезы - научные грезы", - заключил он, добавив, что требуются дополнительные подтверждения, уточнения и исследования того, как долго может сохраняться такой иммунитет.

Т-клетки являются основой иммунной защиты человека. Это белые тельца в крови, которые способствуют выработке антител и уничтожают вирусные клетки.