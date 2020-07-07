Дипломаты РФ возложили цветы к памятнику контр-адмиралу Джону Полу Джонсу в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в США в понедельник возложили цветы к расположенному в Вашингтоне памятнику контр-адмиралу Российского императорского флота Джону Полу Джонсу. Как сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook, в церемонии принимали участие представители аппарата военно-морского атташе при посольстве России в США.

Джон Пол Джонс является героем войны за независимость США и родоначальником американских ВМС. 6 июля исполнилось 273 года со дня его рождения.

"Российско-американское сотрудничество имеет долгую историю - больше двух веков. Обе страны никогда официально не воевали друг против друга, а их представители внесли большой вклад в развитие обоих государств. Один из таких примеров - служба американского флотоводца Джона Пола Джонса в России, его ратные заслуги и высокое признание за одержанные блестящие победы", - отмечается в сообщении российской дипмиссии.

"В этом году Россия отметила 232-ю годовщину со дня знаменитого Очаковского морского сражения, состоявшегося в июне 1788 года и выигранного в том числе талантом Джона Пола Джонса", - напомнили в российском посольстве.

Джон Пол Джонс - шотландец по происхождению. По приглашению российской императрицы Екатерины II в 1788 году он приехал в Санкт-Петербург, получил патент на чин контр-адмирала за ее подписью на имя Павла Джонеса. На флагманском линейном корабле "Святой Владимир" воевал на Днепро-Бугском лимане против турок. Был награжден орденом Святой Анны. Покинул Россию в августе 1789 года.

Умер в 1792 году в Париже в возрасте 45 лет. В 1913 году прах флотоводца был перезахоронен с воинскими почестями на территории Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.