Орнитологи на Чукотке вывели 20 птенцов краснокнижного кулика-лопатня

ТАСС, 7 июля. Ученые международного проекта "Путевка в жизнь", который направлен на сохранение птенцов кулика-лопатня, вывели 20 птенцов редкой арктической птицы, сообщил ТАСС координатор проекта в России Николай Якушев.

Численность кулика-лопатня стремительно сокращается с начала 2000-х годов из-за изменения зимовочных мест обитания птицы в Юго-Восточной Азии и охоты на нее. В мире осталось около 200 пар лопатней, и гнездятся они на Чукотке и севере Камчатки.

"Мы получили разрешение на сбор 40 яиц, но собрали 30 из семи с половиной кладок - в одном гнезде взяли только два яйца. На сегодняшний день мы вывели уже 20 птенцов, которые через несколько дней переедут в вольер на доращивание. В начале августа птицы будут выпущены в дикую природу", - сказал Якушев.

В 2012 году орнитологи из 15 стран, через которые арктическая птица пролетает во время миграции, запустили проект "Путевка в жизнь". Его основная цель - увеличение популяции куликов-лопатней. По словам Якушева, проект финансируется исключительно из средств природоохранных фондов, в том числе и международных. За восемь лет ученые вырастили около ста куликов-лопатней.

Лопатень - вид птицы из семейства бекасовых, занесенный в Красную книгу России. С начала XXI века начались мониторинг численности птицы, выяснение причин ее сокращения и проведение мероприятий по сохранению кулика от исчезновения. Этими работами занимается Русское общество сохранения и изучения птиц, а также Арктический совет совместно с российскими и зарубежными партнерами.