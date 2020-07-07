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Пандемия коронавируса нового типа

Работающие с пациентами с коронавирусом медики в ДФО получат выплаты на 460 млн рублей

По поручению президента врачи получают по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал - по 50 тыс. рублей, столько же - врачи скорых. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых выплачивают по 25 тыс. рублей
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© Денис Гришкин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Дальневосточные регионы получат около 460 млн рублей на выплаты для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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"Около 7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства России будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Более 460 млн рублей из этих средств перечислят в семь регионов Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в Бурятию на выплаты медикам направят более 6,5 млн рублей, Забайкалье получит свыше 86 млн рублей, Приморье - 85 млн рублей, Хабаровский край - 237,6 млн рублей, Амурская область - 22 млн рублей. Сахалину выделено почти 13,7 млн рублей, Чукотке - около 15,8 млн рублей.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент РФ Владимир Путин. По поручению главы государства врачи получают по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал - по 50 тыс. рублей, столько же - врачи скорых. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых выплачивают по 25 тыс. рублей.

В регионах Дальнего Востока с начала пандемии зарегистрировано свыше 27,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более половины закончились выздоровлением, умерли 237 человек.

Теги
РоссияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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