Большинство противопаводковых сооружений Уссурийска нуждаются в реконструкции

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Уссурийска в Приморском крае в преддверии сезона наводнений провели обследование городских противопаводковых гидротехнических сооружений (ГТС), установив, что большинство из них нуждается в реконструкции, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"Все гидротехнические сооружения округа прошли обследование. Большинство ГТС Уссурийского городского округа нуждаются в реконструкции. Уже подготовлена проектно-сметная документация для ремонта и реконструкции трех ГТС - дамбы в районе "Семи ветров", дамбы Солдатского озера, Малоказаченского водохранилища. На Раковском гидроузле работы по проектированию будут завершены до конца года, на дамбе рек Раковка и Комаровка - в 2021 году", - говорится в сообщении.

В этом году на содержание гидротехнических сооружений в бюджете округа было предусмотрено почти 5 млн рублей. Результаты обследования показали, что в ремонте больше всего нуждается дамба рек Раковка и Комаровка. По результатам аукциона на 3 млн рублей был определен подрядчик, который выполнит работы, чтобы повысить ее защитные свойства. В настоящее время работы по реконструкции проводятся также на Кугуковском водохранилище.

По данным Приморского гидрометцентра, уровень воды в реках Приморского края превышает средние многолетние значения на 250-300%. При этом в регионе уже в июле не исключены новые сильные дожди, которые могут вызвать наводнение.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощные паводки на Дальнем Востоке и в Приморском крае в частности. Здесь оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек.