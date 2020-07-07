В Приморье восстановили проезд ко всем селам после дождевого паводка

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края сняли ограничения движения к населенным пунктам, которые были введены после паводка в конце июня, сообщает во вторник пресс-служба правительства края.

Прошедший в конце июня дождь привел к нарушению автомобильного сообщения с несколькими селами в четырех районах: Яковлевском, Кировском, Красноармейском и Ольгинском. В Чугуевском и Кавалеровском районах был введен режим ЧС.

"Сохраняется подтопление пойменных участков в среднем течении реки Уссури, в нижнем течении рек Илистой, Большой Уссурки, Малиновки. Остальные реки в берегах, уровни воды ниже пойменных отметок преимущественно на 0,4-1,5 м, на реках южных районов - до 2,5 м. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Ограничений для проезда легкового автотранспорта на участках муниципальных дорог нет", - говорится в сообщении.

В регионе второй год ведется расчистка русел рек. За минувшую зиму расчищено более 50 км водных объектов в 10 муниципальных образованиях. Эти работы, по мнению властей, позволяют минимизировать ущерб от весенних и летних половодий.

По данным Приморского гидрометцентра, уровень воды в реках Приморского края превышает средние многолетние значения на 250-300%. При этом в регионе в июле не исключены новые сильные дожди, которые могут вызвать наводнение.