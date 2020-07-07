В Сахалинской области в 2020 году установят около 1 150 евроконтейнеров для мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в этом году в целях борьбы с несанкционированными свалками оборудовать все дворы многоквартирных домов 1 148 современными мусорными баками. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе островного правительства.

"В 2020 году на придомовых площадках в регионе планируют установить 1 148 [евро]контейнеров", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, современные баки будут стоять в каждом дворе многоквартирных домов области. Евроконтейнеры могут вместить в два раза больше мусора, чем обычные. На них имеются специальные крышки, благодаря которым содержимое не разлетается по дворам. В Южно-Сахалинске с прошлого года активно ведется работа по установке таких контейнеров.

В области остро стоит проблема стихийных свалок мусора. На островах по состоянию на 1 января этого года были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но уже через несколько месяцев их количество достигло около 2,5 тыс. К июлю удалось ликвидировать почти 2 тыс. незаконных мест скопления мусора, но их количество продолжает расти. На сегодняшний день на островах остается еще более 400 свалок.

Как сообщили журналистам в правительстве региона, в целях борьбы с несанкционированными свалками на во всех районах области заключены договоры с региональным оператором на вывоз коммунальных отходов. Документы оформили около 5,9 тыс. субъектов бизнеса. Продолжается работа с садовыми некоммерческими товариществами (СНТ). Половина из 348 СНТ, зарегистрированных в области, оформила договоры с регоператором. С остальными их заключат, как только на территории товариществ появятся контейнерные площадки. Кроме того, районы области выполнили задачу по заключению договоров на вывоз строительного мусора. Документы оформили 960 субъектов. В большинстве это компании, которые заняты в сфере строительства, ремонта и демонтажа. Также в регионе завершается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами. Мероприятия проходят по нацпроекту "Экология".

Реформа обращения с ТКО в Сахалинской области

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в Сахалинской области в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящего в национальный проект "Экология".

С 1 января 2020 года в Южно-Сахалинске начала работать система раздельного сбора мусора в виде пилотного проекта. Затем она будет введена в городах Корсакове и Аниве. Кроме того, с 1 декабря 2019 года все муниципалитеты региона были переведены на новую систему оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов.