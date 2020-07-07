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Пандемия коронавируса нового типа

В Минобороны рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса добровольцев

В ведомстве сообщили, что спустя две недели они чувствуют себя хорошо, побочных реакций нет
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© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса две недели назад на базе военного госпиталя им. Бурденко, чувствуют себя хорошо, побочных реакций нет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья второй группы участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет", - заявили в ведомстве.

Как уточнила заведующая терапевтическим отделением госпиталя, врач-соисследователь Светлана Волчихина, уже прошла половина срока нахождения добровольцев в стационаре. "Впереди еще две недели пребывания у нас в лечебном учреждении. Сегодня мы взяли образцы крови для того, чтобы посмотреть как работает их иммунитет", - сказала она.

По словам Волчихиной, на следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам будет введен второй компонент вакцины. "Бустерный" вариант вакцинации предполагает дополнительное усиление защитных функций организма и увеличение продолжительности защиты в результате повторного введения препарата.

Все добровольцы находятся под постоянным медицинским контролем, ежедневно проводятся осмотры, берутся необходимые анализы, предусмотренные протоколом испытаний и необходимые для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

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