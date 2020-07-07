В МЧС рассказали о порядке регистрации туристических групп перед походом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России рассказали о порядке регистрации туристических групп, отправляющихся в поход по маршруту, предполагающему высокий уровень риска для жизни и здоровья человека. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства, это упрощает поиск и оказание своевременной квалифицированной помощи.

По данным МЧС, с началом лета участились случаи, когда незарегистрированные туристические группы, которые преодолевают маршрут, терялись на горной местности из-за сложности маршрута, неблагоприятных погодных условий или неподготовленности группы по вопросам правил безопасности во время похода. В связи с этим МЧС России обращает особое внимание, что во избежание нештатных ситуаций туристическим группам следует за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и поставить в известность спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Информировать спасателей следует о маршрутах, которые предполагают высокий уровень риска для жизни и здоровья человека.

"Заявка на регистрацию групп подается через специальную онлайн-форму на официальных сайтах территориальных органов МЧС России", - сказали в пресс-службе. Кроме того, ее можно подать с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в ведомство по месту планируемого путешествия.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию, как отмечают в МЧС, необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. Также важно предоставить данные о дате выхода и возвращения, а также опасных точках маршрута. "Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут", - пояснили в пресс-службе.

Как рассказала специалист информационного обеспечения оперативной деятельности Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, в ходе прохождения маршрута специалист МЧС ежесуточно выходит на связь с туристами для уточнения местонахождения группы, а также уточнения обстановки. "Если группа в течение суток не выходит на связь, мы организовываем реагирование, проведение поисково-спасательных работ", - подытожила она.