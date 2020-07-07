Эксперт: аномальная жара в Якутии может привести к нарушению экосистем

ЯКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Аномальная жара в северных районах Якутии может привести к нарушению экосистем, изменению ареала обитания животных и растений, а также образованию так называемых зомби-пожаров, тлеющих под землей в зимнее время. Об этом сообщил во вторник ТАСС главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, директор Международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии BEST Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета, доктор биологических наук Трофим Максимов.

"К большому сожалению, ныне человечество не способно управлять своей деятельностью в области изменения климата. Из-за этого аномальных природных явлений атмосферных осадков - ливней и снегопадов, ветров, гроз, молний, лесных пожаров, оползней, засух и пр. - в Якутии становится все больше и больше", - сказал Максимов.

Он отметил, что в результате потепления климата тают льды Северного Ледовитого океана, разогреваются поверхностные воды Тихого океана, что приводит к увеличению атмосферных циркуляционных потоков восточного направления в теплое время года. "В настоящее время концентрация парниковых газов над Якутией стремительно растет, в результате этого наша Земля нагревается и мы наблюдаем увеличение частоты лесных пожаров даже в арктических районах, значительную деградацию многолетней мерзлоты, изменение и смещение биоклиматических зон в регионе", - сказал Максимов.

В конечном счете предполагается, что потепление климата скажется не только на природе, но и на быте местного населения. "Изменения климата в криолитозоне могут привести к изменениям продуктивности легкоранимых северных экосистем, исчезновению основных промысловых видов растений и животных, заболачиванию территорий, большим выбросам аккумулированных в мерзлой толще за многие столетия парниковых газов в атмосферу, появлению новых паразитов и возбудителей болезней, изменениям инфраструктуры поселений и т. д.", - добавил ученый.

По словам эксперта, имеются и положительные стороны этого потепления, которые связаны с изменением ареала обитания некоторых видов животных, растений. Отмечается увеличение числа видов и биоразнообразия, экспансия на север южных высокопродуктивных и натурализованных видов растений и животных, изменение северной границы леса - расширение ареала обитания ивы и лиственницы.

"Нельзя исключить также вероятность так называемых зимующих пожаров или зомби-пожаров в арктических регионах, когда пожары тлеют в верхних слоях земли в зимнее время месяцами. Это пожары, разжигаемые метановыми отложениями, торфом и другими органическими веществами. Зомби-пожары могут гореть на протяжении всей холодной и влажной арктической зимы. Весной, когда температура начинает подниматься, и почва высыхает, пожары в регионе могут начаться раньше - в раннелетнее время года. Это будет уже новой проблемой для Арктики", - добавил эксперт.

Мониторинг климата

"Сложившаяся климатическая ситуация сильно беспокоит российских и зарубежных ученых, так как данная ситуация не только влияет на климат Якутии и всей планеты и деградацию обширной многолетней мерзлоты, но и на изменения в лесных и тундровых экосистемах России - основных стоков парникового газа, углекислого газа в биосфере. Известно, что зеленые растения за счет процесса фотосинтеза являются активными акцепторами (потребителями) этого парникового газа. Данную проблему мы исследуем в течение 29 лет в рамках 47 международных научных проектов с 18 странами мира на базе сети наблюдений SakhaFluxNet Института биологических проблем криолитозоны СО РАН", - сказал Максимов.

Сеть наблюдений SakhaFluxNet входит в международные сети наблюдений Global Carbon, CarboEurope, AsiaFlux, Scannet и INTERACT, Европейский союз. Многолетние комплексные мониторинговые исследования проводятся с использованием спутников, самолетов, дронов и высотных вышек.

Рекордные показатели зафиксировали 20 июня в Верхоянске, когда температура воздуха достигла плюс 38 градусов, что является абсолютным наблюдаемым максимумом. Позднее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что рассмотрит вопрос о регистрации необычно высокой температуры, зарегистрированной в Верхоянске на севере Якутии, в качестве рекордной для территорий севернее Полярного круга.

В начале июля якутские синоптики зафиксировали похолодание на территории арктических районов Якутии, где ранее наблюдалась аномальная жара.