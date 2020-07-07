Более 20 медиков приедут на Чукотку до конца года по спецпрограмме для Арктики

ТАСС, 7 июля. Более 20 медицинских специалистов приедут работать на Чукотку по программе "Арктический доктор" и "Арктический фельдшер" до конца 2020 года, сообщила ТАСС заместитель начальника Департамента здравоохранения Чукотского АО Туяна Банеева.

"Учитывая, что с 2020 года единовременная компенсационная выплата участникам программ составляет 2 млн рублей врачам и 1 млн рублей фельдшерам, реализация этой меры поддержки врачей способствует привлечению специалистов в районы Крайнего Севера и Арктики. Так, в этом году в округ уже прибыло 13 медицинских работников, в том числе два фельдшера, до конца года ожидается приезд еще 24 специалистов, в том числе четырех фельдшеров", - сказала Банеева.

Она добавила, что большинство медиков, изъявивших желание приехать для работы на Чукотку, это в основном взрослые люди с большим опытом работы. Кроме того, прибывающие на Чукотку специалисты, помимо выплат по программе "Арктический доктор", получают и другие меры социальной поддержки. Это дополнительные выплаты по итогам работы за год, компенсация за съем жилья и социальная ипотека для желающих приобрести свое жилье.

Уровень обеспеченности медкадрами в государственных и муниципальных учреждениях Чукотки достаточно высок: 63 медика на 10 тыс. населения при необходимых 69. Однако по-прежнему остаются востребованными так называемые узкие специалисты, и для привлечения в удаленные северные районы квалифицированных специалистов с 2017 года в России работают программы "Арктический доктор" и "Арктический фельдшер".

Запуск программы "Арктический доктор" поручил проработать президент России Владимир Путин в 2017 году для привлечения медиков для работы на северных территориях. За два года существования программы на Чукотку переехали 30 медиков.