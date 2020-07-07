МЧС продезинфицировало более 34 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 34 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"Специальная санитарная обработка проведена на более 17,3 тыс. объектов социального обслуживания общей площадью более 9,6 млн кв. м. Также обработано более 34 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 7 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, силами ведомства проведена специальная санитарная обработка более 28 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Так, продезинфицировано более 4 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 4 млн кв. м, более 6,8 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 7,6 млн кв. м.

Дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту обработано более 81 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 65 млн кв. м. Также продезинфицировано более 6,6 тыс. км дорог и более 110 тыс. единиц техники, в том числе более 82 тыс. единиц техники МЧС России.