В компании строительной отрасли в Якутии до 2023 года трудоустроят более 4,4 тыс. жителей

ЯКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Якутии до 2023 года трудоустроят более 4,4 тыс. жителей региона в строительные компании по проекту "Местные кадры в промышленность". Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Степан Москвитин.

Проект "Местные кадры в промышленность" по трудоустройству рабочих, в том числе вахтовым методом и на сезонные работы, заработал в республике в 2017 году. В 2019 году трудоустроили свыше 8 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. граждан в возрасте до 30 лет.

"В этом году проект расширил границы на другие отрасли экономики - строительство, дорожное хозяйство, энергетику и транспорт. Разработаны и направлены на согласование проекты соглашений 25 компаниям, из них 18 - строительные компании, семь - компании, работающие в сфере дорожного хозяйства. Всего планируется до 2023 года трудоустроить в строительные компании 4,45 тыс. жителей, в компании по дорожному хозяйству - 654 жителя", - сказал Москвитин.

Он отметил, что уже подписаны соглашения с двумя организациями. Туда в течение трех лет планируется трудоустроить 216 человек, большинство из них - жители сельской местности.

Собеседник агентства добавил, что для решения проблемы дефицита рабочей силы в строительстве и дорожном хозяйстве в этом году запланировано профессиональное обучение 200 безработных и незанятых граждан. На данный момент обучение проходит 31 человек по профессиям водителей различных категорий.

Вопросы помощи потерявшим работу россиянам обсуждали в мае на совещании с участием президента России Владимира Путина. По мнению главы государства, в сложившихся обстоятельствах важно уделять особое внимание трудоустройству выпускников вузов. Он также поручил правительству РФ составить программу действий по стабилизации ситуации на рынке труда.