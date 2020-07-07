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Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье 7 июля раздадут питьевую воду из-за жары

Как сообщили ранее в Гидрометцентре, температура в этот день достигнет 33 градусов тепла

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Питьевую воду бесплатно раздадут пассажирам пригородных электричек, отправляющихся во вторник с московских вокзалов. Об этом сообщили ТАСС в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"ЦППК обеспечит сегодня пассажиров питьевой водой на головных вокзалах столицы и на крупных станциях: сотрудники предоставляют ее всем желающим бесплатно в дни, когда температура достигает предельных отметок для летнего периода - от 28 градусов. Воду раздавали с начала июня, в дни, когда в Москве и Подмосковье были отмечены высокие температурные показатели, и пассажирам уже раздали порядка 3 т воды", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что очень жаркая погода с температурой до 33 градусов ожидается в столичном регионе во вторник. В связи с жарой объявлен "оранжевый" уровень опасности. Он означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Предупреждение действует с 11:00 до 16:00 вторника.

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