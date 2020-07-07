Власти США могут запретить работу TikTok на территории страны

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность запрета работы китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал в понедельник в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

Ведущая задала ему вопрос о том, могут ли власти США вслед за Индией запретить работу китайских социальных сетей, в частности TikTok, на фоне утверждений о том, что руководство этой социальной сети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей властям КНР. По словам ведущей, в США насчитывается более 30 млн пользователей TikTok.

"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы определенно рассматриваем этот вопрос", - указал Помпео и напомнил о том, что американские власти ранее объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.

"Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры", - отметил Помпео. При этом госсекретарь дал понять, что не хотел бы подробно комментировать вопрос до того, как это сделает президент США Дональд Трамп.

29 июня Министерство электроники и информационных технологий Индии приняло решение заблокировать 59 мобильных приложений, разработанных в Китае, в том числе популярный сервис TikTok, из-за их "пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны".

Приложение TikTok позволяет пользователям публиковать короткие видеоролики в одноименной социальной сети. Оно было разработано китайской компанией Byte Dance и запущено в КНР в 2016 году под названием Douyin. На международном рынке приложение под общеизвестным названием было запущено в 2017 году и стало доступно для операционных систем iOS и Android. Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 700 млн человек, соцсетью пользуются жители примерно 150 стран.