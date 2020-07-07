В правительстве Казахстана опровергли слухи о заражении премьер-министра коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина опровергла информацию, появившуюся в некоторых Telegram-каналах, о том, что Мамин якобы заразился коронавирусом.

"Информация, что у премьер-министра Казахстана Аскара Мамина диагностирован коронавирус, размещенная в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. В настоящее время глава правительства работает согласно своему графику и ведет подготовку к расширенному заседанию правительства Казахстана с участием главы государства, которое состоится 10 июля", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник.

В пресс-службе премьер-министра Казахстана напомнили, что нужно доверять только официальным источникам информации.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных карантинных ограничений с возможностью их продления или ужесточения.