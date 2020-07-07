Реновация Ялты начнется в 2020 году

ЯЛТА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Ялты в сентябре проведут международный конкурс архитекторов "Дорога на Ялту", который станет началом масштабного проекта по реновации нуждающегося в ремонте жилого фонда, сообщил ТАСС глава администрации города-курорта Иван Имгрунт.

"Конкурс [планировали провести в апреле], сдвинулся по ряду объективных причин, в том числе из-за коронавирусной инфекции. Но все остается в силе, мы планируем его в сентябре. Мы должны сделать первый шаг и показать, что те дома, которые по своим характеристикам подлежат капитальному ремонту, в них можно вдохнуть вторую жизнь. Ожидается, что мы приблизительно 10 домов должны будем до конца года таким образом оживить - это будет первым шагом", - сказал Имгрунт.

Он рассказал, что первая стадия финансирования реновации зданий в Ялте будет выполнена за счет инвесторов: компании, которые победят в конкурсе со своими архитектурными проектами, должны будут сдать многоэтажки "под ключ". "Это даст им возможность участвовать в дальнейшей работе по строительству и благоустройству нашего города в других проектах, которые мы сегодня начали разрабатывать", - пояснил Имгрунт.

Стилистика проекта, который выберут за основу для реновации, должна соответствовать расположенным в Ялте зданиям архитектора Николая Краснова, среди которых особняк княгини Барятинской (ныне санаторий им. Кирова), дворцово-парковый ансамбль "Дюльбер" и Юсуповский дворец в Кореизе и, конечно, южная резиденция российских императоров - Ливадийский дворец.

Жильцы ялтинских хрущевок также поучаствуют в преображении домов, добавил мэр. "Все собственники, независимо от своего материального положения, будут принимать участие в силу своей возможности. Потому что неважно, будет это рубль, два или пять - важно их соучастие. И тогда это будет общим делом и к тому, что получится, будут бережно относиться", - отметил глава администрации Ялты.

Современная Ялта

Власти Ялты, помимо обновления жилого фонда, планируют также развивать объекты инфраструктуры, в том числе транспортной и туристической. "Мы планируем построить крытую лыжню, как в Подмосковье и Дубае, океанариум. Все это пока инвестиционные идеи, но уже идет проектирование ледового дворца", - рассказал Имгрунт.

Чтобы сохранить экологию и решить проблему транспортного коллапса, ежегодно возникающего с приездом туристов, планируется перекрывать движение автомобилей по Ялте в курортный сезон, рассказал Имгрунт. "Сейчас, как инвестидея, одобренная главой республики, рассматривается возможность проектирования на условиях государственно-частного партнерства при въезде в город в районе автостанции и троллейбусного парка транспортно-пересадочного узла. Предполагается большое количество паркингов, индустрия обслуживания - рестораны и кафе, где можно будет оставить автомобиль, отдохнуть, пообедать, развлечься и спуститься на набережную двумя путями: либо это будут электробусы, либо канатной дорогой над рекой до набережной", - отметил глава администрации.

Еще один транспортный проект - возрождение морского такси. "Сегодня пытаемся вернуться к водному такси, которое здесь было когда-то. Тема причалов возникает - собственность и приведение причалов в соответствие с современными требованиями безопасности. Как только эти вопросы будут решены, это реальная тема, экономически обоснована", - считает Имгрунт.

По его мнению, Ялта не может быть исключительно курортным городом: здесь работают над возобновлением шляпного, обувного, швейного производств, а рыбозавод, молокозавод, фабрика мороженного уже могут обеспечить отели и рестораны Ялты, уверен Имгрунт. "В свое время Ялтинская конференция определила судьбу всего мира. Мы надеемся, что после вирусной истории мир будет жить по-другому и уже ряд стран в Европе говорит, что надо снимать санкции с Крыма. Я думаю, что <…> санкции будут сняты, это позволит нам опять принимать лайнеры, встречать международных туристов", - добавил Имгрунт.

При этом, уже в 2020 году Ялта планирует принять почти в два раза больше туристов, чем годом ранее - до 4 млн отдыхающих. Из-за пандемии нового коронавируса, отложившей старт приема туристов, здесь намерены впервые провести круглогодичный курортный сезон. "Я уверен, что в конце следующего года мы сможем заполучить круизное сообщение. И даже один лайнер (теплоход "Князь Владимир"), который ходит между Ялтой и Сочи, его приход в Ялту - это событие, и набережная уже по-другому смотрится", - отметил глава администрации.