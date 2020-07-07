ОП за месяц выявила почти 9 тыс. фейков о голосовании по конституции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ с 5 июня выявила около 9 тыс. недостоверных сообщений об общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"С 5 июня Общественная палата вела мониторинг фейков об общероссийском голосовании. Всего было выявлено почти 9 тыс. фейковых сообщений, 3 тыс. из них приходятся на Москву. Все остальные ложные сообщения приходятся на регионы - примерно от 5 до 100 сообщений на каждый регион", - сказал Малькевич, добавив, что также "было выявлено от 50 до 100 так называемых общефедеральных фейков, которые были вне регионов и должны были напугать граждан всей страны".

По его словам, в ходе круглого стола в ОП РФ во вторник, посвященного ложным сообщениям о голосовании, будет представлен топ-25 самых заметных фейков.

"Есть такие медийные очень, даже где-то юмористические фейки. Например про то, что нельзя будет голосовать, если ты не привит от коронавируса. Есть те, которые максимальным охватом распространялись. Например, были сообщения о появлении в магазинах экземпляров новой конституции до объявления итогов голосования. Были фейки о том, что раз она появилась, то уже все принято. Также были фейки о том, что не нужен паспорт для голосования, об отстранении СМИ от голосования, ручках с исчезающими чернилами на участках и так далее. Это именно фейки в социальных сетях, потому что фейки от СМИ-иноагентов мы считали отдельно", - отметил член ОП.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск 1 июля. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.