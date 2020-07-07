Москва и Барселона заключили меморандум о взаимной поддержке в туристической сфере

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Меморандум о взаимной поддержке в туристической сфере заключен между Москвой и Барселоной. В документе говорится о совместной исследовательской деятельности, информационной поддержке, обучении сотрудников и организации мероприятий, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

"Мы стараемся постоянно расширять круг городов-партнеров Москвы - в разных странах и регионах мира. Даже весной, в период самоизоляции, проводились рабочие онлайн-встречи и телемосты с крупнейшими мегаполисами. На них обсуждались двусторонние отношения в сфере туризма. Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе - обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как отметили в Туристическом консорциуме Барселоны, турпоток между двумя мегаполисами традиционно высокий: москвичи часто посещают столицу испанской Каталонии, а ее жители с удовольствием приезжают в столицу России.

Утвержденный документ предполагает обмен опытом, совместное участие в международных конференциях, семинарах и выставках, направленных на продвижение Москвы и Барселоны как туристических центров, проведение встреч для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и другие форматы взаимодействия. Планируется, что в ближайшее время меморандумы о взаимопонимании будут заключены еще с рядом городов-партнеров Москвы.

Ранее столичный комитет по туризму провел телемост для туроператоров Москвы и Барселоны. Участники презентовали свои проекты и провели более 70 деловых онлайн-встреч. Обсуждались перспективные стратегии восстановления туристического рынка, маркетинговые инструменты стимулирования продаж, актуальные запросы путешественников и другие темы.

В новость внесена правка (09:48 мск) - передается с исправлением в 1-м абзаце по просьбе пресс-службы.