Большинство жителей Волгоградской области высказались за возвращение к московскому времени

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение региона к московскому времени в ходе опроса, который состоялся 1 июля. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя областной думы Сергей Булгаков.

"Подведены официальные окончательные итоги опроса по времени. 65,74% [принявших участие в опросе] проголосовали за возврат в регионе к московскому времени, 33,99% - за то, чтобы оставить местное, на час вперед от московского", - сказал Булгаков.

Ранее он заявлял, что депутаты облдумы направят законодательную инициативу в Госдуму, если 10% и более местных жителей проголосуют за возвращение региона к московскому времени.

18 марта 2018 года жители Волгоградской области на региональном референдуме предпочли перейти с московского времени на местное. Тогда почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов на час вперед от московского времени.

Член Общественной палаты Волгоградской области, доктор юридических наук Светлана Казаченок назвала итоги опроса по времени "абсолютно легитимными". "Такое отличие мнений на референдуме и на опросе во многом вызвано тем, что формулировка самого вопроса на прошедшем два года назад референдуме была для некоторых сложной, они ее не поняли, а сейчас вопрос звучал предельно ясно", - сказала она ТАСС.

По мнению Казаченок, выбор большинства жителей региона в пользу московского времени во многом обусловлен тем, что многие до сих пор не привыкли к местному времени и убедились, что московское для них удобнее.