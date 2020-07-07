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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минздрава Украины заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

За минувшие сутки в стране зафиксировали 564 новых случая заражения

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Украинские медики за минувшие сутки зафиксировали 564 новых случая коронавируса. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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"На Украине заболели 564 человека. Второй день у нас стабилизация ситуации", - сказал министр.

Накануне он сообщил о 543 заболевших, что меньше, чем фиксировалось в последние три недели. В воскресенье сообщалось о заражении 823 человек, в субботу - о 914.

По словам Степанова, в стране зафиксировано 49 607 случаев коронавируса, выздоровели 22 193, 1 703 человека, умерли - 1 283.

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