На Камчатке отменили введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июля. /ТАСС/. Режим ЧС регионального характера, введенный 22 июня из-за крупных лесных пожаров, отменен на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.

"Режим ЧС отменен в связи с локализацией всех крупных лесных пожаров на территории Камчатского края, стабилизацией пожарной обстановки и снижением класса пожарной опасности до первого и второго уровней", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Камчатке действуют 18 лесных пожаров общей площадью около 121 тыс. гектаров. В начале июля их количество достигало 50.