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Пандемия коронавируса нового типа

Первая группа тестирующих вакцину от коронавируса в Сеченовке может быть выписана 15 июля

Как сообщили в университете, добровольцы чувствуют себя хорошо
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© Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Добровольцы Сеченовского университета, которым в рамках клинических испытаний была введена отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Первая группа испытывающих может быть выписана уже 15 июля, сообщила ТАСС во вторник руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

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Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня.

"Состояние добровольцев не изменилось, они по-прежнему себя очень хорошо чувствуют. Ничего нового из нежелательных реакций у них не развилось, и первая группа 15 числа [июля], практически через неделю, уже собирается уходить домой. Вторая, если все так же будет нормально, как и сейчас, - они [выпишутся] через пять дней [20 июля]", - рассказала Смолярчук.

Она также пояснила, что после выписки добровольцы будут жить обычной жизнью. При этом на 42-й день после введения вакцины предусмотрена еще одна консультация со специалистами.

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