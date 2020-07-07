Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 7 июля. Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс распорядился об изоляции Мельбурна (столицы штата и второго по величине города страны) с населением около 5 млн человек и введении ограничений на передвижения его жителей сроком на полтора месяца для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во вторник в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела вещательная корпорация ABC.

"Группа по вопросам здравоохранения рекомендовала мне повторно ввести третью стадию ограничений, [подразумевающих] нахождение дома, за исключением четырех причин для выхода на улицу, с полуночи 8 июля (7 июля, 17:00 мск - прим. ТАСС) сроком на шесть недель", - заявил Эндрюс, указав, что аналогичные меры будут введены также в административной единице Шир Митчелл, расположенной на территории штата. Он пояснил, что ограничения не будут касаться походов за продуктами, посещения учебных заведений, а также случаев обращения к врачам за медпомощью и занятий физическими упражнениями на открытом воздухе.