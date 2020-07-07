Всеобщая изоляция вводится в Мельбурне для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 7 июля. Премьер-министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс распорядился об изоляции Мельбурна (столицы штата и второго по величине города страны) с населением около 5 млн человек и введении ограничений на передвижения его жителей сроком на полтора месяца для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во вторник в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вела вещательная корпорация ABC.
"Группа по вопросам здравоохранения рекомендовала мне повторно ввести третью стадию ограничений, [подразумевающих] нахождение дома, за исключением четырех причин для выхода на улицу, с полуночи 8 июля (7 июля, 17:00 мск - прим. ТАСС) сроком на шесть недель", - заявил Эндрюс, указав, что аналогичные меры будут введены также в административной единице Шир Митчелл, расположенной на территории штата. Он пояснил, что ограничения не будут касаться походов за продуктами, посещения учебных заведений, а также случаев обращения к врачам за медпомощью и занятий физическими упражнениями на открытом воздухе.
При этом гражданам не разрешается покидать пределы города, подчеркнул глава штата. По словам Эндрюса, для предотвращения несанкционированного пересечения границ агломерации Мельбурна на шоссе будут выставлены полицейские блокпосты, а также между городом и остальной частью штата будет установлена "жесткая граница".
Как указал премьер, данные меры вводятся на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в штате Виктория за последние сутки. Так, число инфицированных в регионе возросло на 191 и составило 2 824.
В штате Виктория действует режим чрезвычайного положения, его жителям не разрешается посещать другие регионы страны. В районах, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных, развернуты дополнительные мобильные диагностические лаборатории. 36 пригородов Мельбурна с 1 июля были закрыты на двухнедельный карантин, их жителям предписано оставаться дома во всех случаях, за исключением болезни. Международный аэропорт Мельбурна приостановил прием всех международных рейсов на две недели.