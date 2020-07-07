В России за сутки выявили 6 368 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 368, суточный рост при этом замедлился до рекордно низких 0,9%. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Рекордные темпы распространения коронавируса в мире. Более 212 тыс. заразившихся за сутки

На эту тему

Согласно данным, неделю суточный рост не превышал 1%. При этом 12 дней число новых случаев меньше 7 000. Общее число заразившихся достигло 694 230.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Республике Калмыкия (0%), Ненецком АО (0%), Республике Крым (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Республике Ингушетия (0,5%), Северной Осетии (0,5%) и Чечне (0,5%).

В частности, новые 629 случаев были выявлены в Москве, 283 - в Ханты-Мансийском АО, 278 - в Санкт-Петербурге, 245 - в Иркутской области и 226 - в Свердловской области.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 219 856 человек.

Выздоровевшие и умершие

Число выписанных за сутки пациентов составило 9 551, всего выписали 463 880 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 66,8% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

По выздоровлению за сутки выписаны 2 066 пациентов в Москве, 434 - в Иркутской области, 302 - в Воронежской области, 284 - в Свердловской области и 278 - в Красноярском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 198, до 10 494. В понедельник штаб сообщил о 135 умерших.

Всего с начала вспышки нового заболевания в России умерли 1,51% инфицированных.

За сутки умерли 48 пациентов в Санкт-Петербурге, 24 в Москве, восемь в Красноярском крае, семь в Иркутской области, шесть в Республике Тыва.