Когда пора по парам? Современная семья в графиках и цифрах

Мы проанализировали брачную статистику России и разобрали с экспертами, что влияет на прочность отношений, как с советских времен изменился процесс поиска партнера и стали ли люди разводиться чаще?

Идти ли в загс и когда это делать — выбор каждой пары зависит от многих факторов. Статистика говорит: россияне решаются на такой шаг все позже. Пик молодежных союзов пришелся на середину девяностых, тогда средний возраст при вступлении в первый брак составлял около 21 года у женщин и 24 лет — у мужчин. Теперь большинство пар регистрируют отношения ближе к 27–29 годам. Кроме того, и женщины и мужчины все чаще заводят семью после 35 лет.

"Каких-то глобальных изменений сейчас не происходит. В будущем динамика будет зависеть от брачных установок молодого поколения. Известно, что у тридцатилетних распространены так называемые пробные браки, когда некоторое время люди живут вместе без регистрации. Возможно, эта тенденция сохранится среди двадцатилетних, но сложно сказать, насколько массовой она будет", — считает ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Алла Макаренцева. Взгляд на брак у молодого поколения меняется. Они стремятся к независимости и ценят личные достижение выше того, что человек получил от родителей. "В 2018 году мы опросили 1,4 тыс. студентов из вузов Москвы и Ставрополя, который представляет консервативный юг России, и сравнили результаты с опросами 2005 и 2007 годов. Почти в два раза меньше стало девушек, желающих выйти замуж до 24 лет. Позже других вступить в брак собираются студентки технических специальностей, а раньше — юноши, которые выросли в сельской местности. При этом на брачные планы почти не влияет структура родительской семьи", — рассказывает доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Татьяна Гурко. "С приходом рыночной экономики связь поколений ослабла. Молодые часто зарабатывают больше, чем их родители. Рынок аренды позволяет снять квартиру и жить отдельно. Независимый человек сам принимает решения, мнение родственников для него почти не играет роли", — говорит профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. "Теперь каждый сам отвечает за свое счастливое или несчастное будущее. Поэтому люди стали более осторожными: сначала живут вместе, а уже потом женятся. Чаще всего такие браки более стабильны, чем те, которые заключают в начале романтических отношений", — рассуждает психолог Лариса Овчаренко.

Слишком долго откладывать свадьбу психологи все же не советуют. После пяти лет совместной жизни шансы на оформление законного брака невелики — растут сомнения в такой необходимости, а иногда и в партнере вообще. "Есть у нас перфекционисты, которые думают: все или ничего. Они ждут подходящего времени, когда денег будет больше или погода лучше. А когда этот момент настает, оказывается, что уже нет желания. Поэтому все надо делать вовремя, когда очень хочется. Даже если обстоятельства не совсем идеальные, эмоций вы получите гораздо больше", — считает психолог Наталья Панфилова. Чаще всего в брак вступают люди одной возрастной группы (разница — не более пяти лет). Им действительно легче найти общий язык, у них близки взгляды на быт, воспитание детей и досуг. "Каждые семь лет у человека меняются ценности, мироощущение. Поэтому партнерам с большой разницей в возрасте иногда сложнее договориться. При этом старший супруг может быть эмоционально гибким, а молодой — ригидным. Есть такие люди, которых с места не сдвинешь даже и в юном возрасте", — говорит Наталья Панфилова. Обойдемся без формальностей? С 2015 по 2019 год россияне заключили более 5 млн браков, за период 2010–2014 гг. регистраций было больше — 6,1 млн. Этот показатель в том числе зависит от половозрастной структуры населения. Например, из-за низкой рождаемости в 90-е сейчас мало молодежи до 30 лет, а именно в этом возрасте люди активно вступают в брак.

В целом по стране мужчин 18–34 лет больше, чем женщин: 16,1 млн против 15,5 млн. Особенно заметно это в северных регионах и на Дальнем Востоке. А вот в южных республиках — обратная картина. Диспропорция полов не столь критична, но все же влияет на выбор партнера. "В Сибири и на Дальнем Востоке добывающие производства и высокие заработки, поэтому мужчин больше. Кроме отраслевой специфики есть разница по типу населенного пункта. В сельской местности ситуация с женихами лучше, так как активнее девушки уезжают в город, а парни остаются. "Десять девчонок и девять ребят" — это, скорее, про какой-то городок с текстильной промышленностью, но и это в прошлом. Теперь никто не "стоит в сторонке" — люди активно знакомятся в интернете и ездят по стране", — говорит научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров.

Некоторые россияне не регистрируют брак. Такой формат отношений выбирают по нескольким причинам, но, как правило, не на всю жизнь. "Около половины неофициальных союзов — повторные, когда у человека был неудачный опыт и он больше не хочет идти в загс. Кроме того, молодые живут так до регистрации отношений. Но в долгосрочной перспективе такой союз имеет меньше шансов на выживание — в нем не стремятся к появлению взаимных обязательств. На рождение детей решаются реже. При этом половина случаев, когда рождение откладывают, мотивируется неуверенностью в партнере, в зарегистрированном браке — лишь каждый десятый случай. Кроме того, в неофициальных парах люди чаще заявляют, что чувствуют себя одинокими, чем законные супруги", — рассказывает Александр Синельников. Отношение к владению и распоряжению семейным имуществом тоже меняется. Все популярней становится практика заключения брачных договоров, но ее пока сложно назвать массовой. Оформить контракт можно на любой стадии супружества.

"В первом полугодии заключено 49,8 тыс. брачных договоров, несмотря на общее снижение числа нотариальных действий в период пандемии. В нашей стране брачным договором регулируются только имущественные отношения: способы несения семейных расходов, порядок денежного содержания в браке и после развода. Условия не могут нарушать права и свободы супругов и противоречить законодательству, иначе такой договор суд признает недействительным. Санкции за измену, грубость или непомытую посуду предусмотреть в брачном контракте нельзя", — сообщает нотариус Ирина Аникеева. В каких семьях рождаются дети? Детей в России предпочитают заводить в законном браке, хотя до середины 2000-х доля внебрачных рождений росла и достигла 30%.

"Среди детей, рожденных вне законного брака, половина все-таки записаны на конкретного отца. Такие дети более защищены с правовой точки зрения: мать может подать на алименты, получать специальное пособие, если отец пропал без вести. Ну и право на наследство, об этом тоже не стоит забывать", — говорит Валерий Елизаров. Государство поддерживает детей независимо от того, в какой семье они родились — полной или неполной. Например, материнский капитал выплачивают всем, а не только тем, кто состоит в зарегистрированном браке. То же — с пособиями многодетным и по инвалидности детей, налоговыми вычетами НДФЛ. Господдержка мотивирует к рождениям, признают социологи, но важным остается личный выбор родителей. Рождение первенца все чаще откладывают, как и свадьбу.

"Если говрить о чайлд-фри, то среди опрошенных нами студентов лишь 1% заявили, что готовы отказаться от рождения детей. Остальные хотят иметь ребенка, почти половина респондентов — двоих, еще четверть — троих и более", — рассказывает Татьяна Гурко. Многодетность в стране последние годы росла, что связывают с программой маткапитала. Но есть и другие факторы. Сейчас социологи изучают "эффект социального заражения" — когда репродуктивные планы одной пары повышаются из-за общения с другими семьями, в которых много детей. "У нас нормализовалось представление о многодетности. Еще в 90-е она ассоциировалась с бедностью, с неблагополучием, больше было негативного. Теперь среди обеспеченных семьей много тех, у кого трое и больше детей. Мы проводили исследование среди предпринимателей, опросили 400 человек. Из них 65% оказались многодетными", — говорит эксперт Национальной родительской ассоциации Елена Журавлева.

"Сейчас мало женщин на пике репродуктивного возраста, и мы не можем сделать так, чтобы их стало больше. Но мы в силах создать условия, чтобы они захотели иметь детей. Чем больше поддержки женщина чувствует, тем смелее решается на такой шаг. Например, в благополучных многопоколенных семьях рождаемость, как правило, выше. А еще из опыта европейских стран мы знаем такую интересную вещь: чем выше равенство супругов в семейных ролях и обязанностях, тем больше в семье рождается детей", — отмечает Валерий Елизаров. Женщина все еще уделяет дому и воспитанию детей больше времени, чем мужчина. Особенно в будни — в 4 и 3,5 раза соответственно. Но все-таки распределение обязанностей становится более гибким.

"Жена — домохозяйка, а муж — единственный кормилец — такая модель семьи была распространена в прошлом, но к нему уже не вернешься. Традиционная семья в современном виде — это, скорее, где работают оба, но супруга меньше ориентирована на карьеру. Кроме того, есть много пар, где женщина зарабатывает больше, и, по по данным социологических опросов, это, как правило, не считается уважительной причиной для развода", — говорит Александр Синельников. Сейчас об обязанностях можно и нужно договариваться, считают психологи. Неспособность идти на компромиссы и эгоизм россияне называют одной из главных причин развода. Куда ведет привычка жениться? Россияне активно разводятся и вступают в повторные браки. Точной статистики по таким союзам нет, так как Росстат фиксирует только число регистраций, без уточнения, первый это брак, второй или третий. Но социологи Института демографии НИУ ВШЭ считают, что в некоторые годы темп роста повторных браков опережает общий прирост, например, так было в 2011 году.

"Средняя продолжительность брака при разводе составляет около десяти лет. После расставания почти половина людей регистрирует новые отношения. Многие перестали верить в брак как в союз на всю оставшуюся жизнь и считают, что, если один супруг разлюбил другого, он вправе уйти, даже если у них есть общие дети. Такие результаты в 2019 году получили сотрудники кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, опросив 2,5 тыс. человек. То, что муж больше не любит жену или она — его, признали морально приемлемым основанием для развода около 70% респондентов", — рассказывает Александр Синельников. “К возрасту повторного брака меняется диспропорция мужчин-женщин. В городах среди жителей 40 лет женщин больше, то есть жениха найти все труднее во втором и последующем браках”, - говорит Валерий Елизаров. Среди молодого поколения развод считается нормой, предполагает Татьяна Гурко. Более свободными взгляды стали даже у представителей консервативного юга России. "С 2007 года в Ставрополе почти в два раза увеличилась доля студенток, которые согласны с утверждением, что в брак можно вступать несколько раз, — с 29 до 50%. Среди девушек-мусульманок в 2018 году так ответили 47%. У юношей отношение изменилось не так значительно, но сторонников единобрачия стало меньше. Среди московских студентов около 60% считают, что повторные браки — это нормально". В пандемию снизалось количество регистраций, но несмотря на ограничительные меры, браки продолжали заключать, а вот число разводов упало очень сильно. В апреле - в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.