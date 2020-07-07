Начался прием заявок на первый в России чемпионат творческих компетенций ArtMasters

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Организаторы чемпионата творческих компетенций ArtMasters начали прием заявок для участия в мероприятии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба проекта.

"К участию приглашаются претенденты из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет, наличие образования по профилю компетенции не является обязательным условием. По замыслу организаторов в первый год чемпионат пройдет по 16 компетенциям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что состязания пройдут для художников по свету и костюмам, звукорежиссеров, сценографов, дизайнеров смешанной реальности, гейм-дизайнеров, композиторов-аранжировщиков.

"Чемпионат пройдет в три этапа. Первый этап предполагает сбор заявок на участие с помощью онлайн-анкетирования на сайте www.artmasters.ru. Сбор заявок завершится 11 августа. На втором этапе, который пройдет с 17 по 28 августа, отобранным претендентам предстоит пройти онлайн-тестирование с теоретическими и практическими заданиями, по результатам которого комиссия выберет лучших по каждой из компетенций", - отмечается в пресс-релизе.

Заключительный этап, как ожидается, пройдет с 12 по 15 октября. Оценивать работу финалистов будут не только члены жюри, но и зрители, которые смогут голосовать за понравившегося им участника онлайн, пояснили в пресс-службе. Победите получат денежные призы, а также помощь в поступлении в вузы, стажировках и трудоустройстве, уточнили организаторы.

"Чемпионат ArtMasters - это проект в первую очень про справедливость, ведь таких людей тоже должен знать зритель, они тоже должны чувствовать благодарность, восхищение, аплодисменты. Во-вторых, этот проект про повышение престижа профессий. Если это получится, то большое количество людей, посмотрев на чемпионат, может быть, найдут профессию своей мечты. В-третьих, данный проект - это социальный лифт, возможность развития и трудоустройства", - приводятся в сообщении слова председателя наблюдательного совета чемпионата, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.