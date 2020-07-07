Поликлиника в Петербурге заплатит штраф после заражения более 40 сотрудников коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 100 тыс. рублей Городскую поликлинику №109 после того, как коронавирусом заразились более 40 сотрудников, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в сообщении. Решение вынес Фрунзенский районный суд города, он признал медучреждение виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Как было установлено на суде, по состоянию на 14 июня у 43 сотрудников поликлиники было подтверждено заражение коронавируснйо инфекцией. В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что сотрудники медучреждения не вовремя передали сведения о выявлении заражения в центр гигиены и эпидемиологии Петербурга. Кроме того, также было установлено, что в поликлинике отсутствовал месячный запас средств индивидуальной защиты для медиков.

Представитель больницы на суде пояснил, что ее администрация признает вину частично и указал, что медучреждение не вовремя получило результаты тестов заразившихся, в связи с чем не смогло в положенный срок уведомить центр эпидемиологии. Также представитель сообщил суду, что запас средств индивидуальной защиты уже пополнен и все сотрудники обеспечены ими. Он просил не наказывать больницу или назначить штраф меньше минимального, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП, что и было сделано судом, так как минимальный штраф для юрлиц по данной статье - 200 тыс. рублей.

Ранее в Петербурге по похожим основаниям оштрафовали еще несколько медучреждений. Все они также получили штрафы в 100 тыс. рублей, кроме Психоневрологического интерната №6, который суд привлек к ответственности в виде предупреждения.