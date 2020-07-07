Дополнительная группа медиков в Коми из группы риска получит стимулирующие выплаты

СЫКТЫВКАР, 7 июля. /ТАСС/. Медицинские работники в Республике Коми, находящиеся в группе риска по работе с коронавирусными больными, но не попавшие под действие федеральных постановлений, получат стимулирующие выплаты, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Республике Коми медицинские работники, подверженные риску заражения новой коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты. Доплаты коснутся тех, кто ранее не попал под действие федеральных постановлений. Соответствующее постановление правительства республики от 2 июля подготовлено на основе решений рабочей группы. Она была создана по поручению врио главы республики Владимира Уйба для урегулирования спорных вопросов, связанных с оплатой труда работников скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В состав группы вошли представители Минздрава Коми, руководства и профсоюзов Территориального центра медицины катастроф Коми. В результате обсуждений принято решение о выплатах стимулирующего характера тем, кто не попал под действие федеральных постановлений: врачам выездных бригад скорой медицинской помощи - 10 тыс. рублей в месяц, среднему медперсоналу выездных бригад - 7 тыс. рублей, младшему медперсоналу выездных бригад и водителям скорой помощи - по 5 тыс. рублей. Врачам и медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), педиатрам, терапевтам и пульмонологам установлена выплата в 10 тыс. рублей. Средний медперсонал ФАПов получит по 7 тыс. рублей, младший медперсонал - по 5 тыс. рублей.

При этом выплаты врачам и водителям скорой помощи будут предоставлены за каждый месяц работы в период с 16 марта по 30 июня 2020 года. Остальные получат их однократно за период работы с 16 марта по 30 июня.

По информации Управления Роспотребнадзора по региону, на 6 июля в республике подтверждено 3 762 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 67 случаев. Выздоровели 1 972 человека, умерли 35. Как отмечал накануне врио главы региона, основной прирост дали очаги в Усинске и Воркуте, а также 10 случаев выявлено в Сыктывкаре, "где жители стали поверхностно относиться к масочному режиму при посещении торговых центров".