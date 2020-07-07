В Карачаево-Черкесии создадут школу студенческих самоуправлений

ЧЕРКЕССК, 7 июля. /ТАСС/. Школа студенческих самоуправлений будет создана в Карачаево-Черкесии осенью. 80 студентов высших и среднеспециальных учебных заведений пройдут шестидневные курсы, сообщил ТАСС во вторник, 7 июля, руководитель проекта Эльдар Бостанов.

"Хоть у нас студенческое самоуправление сильно развито в крупных вузах, но в целом по республике у нас много колледжей, где студенческое управление находится еще в зародыше. Его нужно развивать, для этого нужна площадка, где люди могут делиться навыками и компетенциями, которые они приобретают в реализации государственной молодежной политики, в частности, в ходе студенческого самоуправления. Наш проект "Школа актива студенческих самоуправлений Карачаево-Черкесии" направлен на формирование таких компетенций", - рассказал Бостанов.

Он добавил, что проект начнется осенью. 6 дней участники с экспертами из Карачаево-Черкесии и других регионов будут осваивать нормативно-правовую базу и устройство системы студенческого самоуправления, будут учиться организовывать мероприятия, а также пройдут курсы личностного роста. Желающим поучаствовать нужно будет зарегистрироваться на портале "Молодежь России".

"Наш конечный результат направлен на то, чтобы при помощи полученных знаний участники успешно выстроили систему студенческого самоуправления у себя в сузах и вузах и уже сами были теми людьми, которые организовывают такого рода мероприятия и точки роста для других молодых людей этих учебных заведений и молодежи республики в целом", - заключил собеседник агентства.

Проект будет реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), партнером проекта выступит Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева.