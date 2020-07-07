В "Работа.ру" назвали вакансии с самыми высокими зарплатами на удаленке

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Главный бухгалтер может получать до 250 тыс. рублей в месяц на удаленке, это одна из наиболее высоких зарплат в таких условиях. Об этом сообщается в материалах сервиса "Работа.ру".

Сервис изучил вакансии по удаленке в июле и составил рейтинг самых высокооплачиваемых. Доход от 150 до 250 тыс. рублей, к примеру предлагается переводчику с английского языка. Доход специалиста по итогу будет зависеть от того, сколько заказов выполнено. Переводчик может выбирать тексты для переводов в зависимости от сферы интересов.

Высокую зарплату на удаленке предлагают и в сфере продаж. В частности, это менеджер по развитию бизнеса в одной из петербургских компаний, который может зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц, а итоговая сумма будет зависеть от процента от продаж. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также разбираться в создании коммерческих предложений и презентаций.

Зарплату до 120 тыс. рублей на удаленке может получать специалист по контекстной рекламе с опытом работы от одного года. Ему нужно будет создавать и вести рекламные кампании в системах "Яндекс.Директ" и Google AdWords, настраивать аналитику в Google Analytics или "Яндекс.Метрика", а также анализировать эффективность рекламных источников.

Часто удаленку с высокой зарплатой предлагают IT-профессионалам. PHP-программист с опытом работы от трех лет может рассчитывать на 110 тыс. рублей, удаленно разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5.

"Тренд на удаленку еще надолго сохранится на рынке труда, - отметила директор по маркетингу сервиса "Работа.ру" Ксения Курникова. - Многие работодатели поняли, что можно эффективно и качественно продолжать трудиться дистанционно - мы видим по опросу нашей аудитории, что около 75% работодателей положительно или нейтрально оценили переход на удаленную работу и готовы рассматривать удаленку в будущем".