Крупнейшая в Коми школа на 1,2 тыс. мест примет детей в сентябре

СЫКТЫВКАР, 7 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в Коми школа на 1,2 тыс. мест, строительство которой в Сыктывкаре затянулось на пять лет, примет первых учеников в сентябре. На этой неделе планируется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

"Исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба посетил образовательный объект в сыктывкарском микрорайоне "Орбита", разрешение на ввод в эксплуатацию которого планируется получить до 10 июля. На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов выделили более 860 млн рублей", - говорится в сообщении.

Все учебные классы оборудовали интерактивными досками, продумали комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создали безбарьерную среду - в расширенных дверных проемах нет порогов, предусмотрены пандусы и лифты. На прилегающей к школе территории обустроили баскетбольную площадку и футбольное поле с освещением и искусственным покрытием.

На случай эвакуации в здании есть множество запасных выходов, система экстренного оповещения, несколько телефонов прямой связи с экстренными службами на каждом этаже. Учиться в школе будут дети среднего и старшего звена - 5-11-е классы, добавила пресс-служба.

"Долгожданный объект должен будет принять школьников 1 сентября, если позволит эпидемиологическая обстановка", - отметил Уйба. "Осмотрев школу, я убедился, что все соответствует самым современным образовательным стандартам. Есть несколько спортивных залов, пришкольный стадион, специализированные кабинеты, мастерские. Созданы на самом деле прекрасные условия для образования, развития детей и очень достойные условия для работы педагогов", - сказал Уйба в видеообращении к жителям региона, размещенном на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Это первая за 25 лет новая школа в административном центре Коми. Ее начали строить в 2016 году, но сроки ввода постоянно переносились, на объекте сменилось несколько подрядчиков.