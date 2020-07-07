Совет судей РФ призвал подготовить рекомендации для судей по поведению в соцсетях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Комиссии Совета судей по этике необходимо подготовить рекомендации по поведению судей в соцсетях. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

По его словам, ведение судебного процесса в интернете накладывает дополнительное бремя ответственности на судей, требует неукоснительного соблюдения всех норм процессуального законодательства. "Время на ведение процесса заметно возросло, интернет делает прозрачным и открытым судебный процесс. Но наряду с этим активное включение в интернет-пространство судейского корпуса и всех звеньев судебной системы как дает неоспоримые преимущества, так и таит в себе скрытые угрозы и опасности", - сказал председатель Совета судей.

Среди таких опасностей он назвал включение в интернет-пространство судей вне работы, так как любая размещенная в нем информация о частной жизни сразу же становится публичной. Например, при прохождении конкурса на замещение вакантной должности история публикаций в соцсетях может быть рассмотрена через призму нанесения ущерба репутации судебной власти. Момотов добавил, что также может рассматриваться и поведение членов семьи судьи.

"Современные технологии позволяют создать ложный аккаунт, использовать его против судьи, взломать аккаунт судьи без его ведома и добавить ложные комментарии. Анонимность интернета порождает фальшивое чувство безопасности", - сказал Момотов. Он отметил, что СМИ относятся к судьям с подозрением, интересуются частной жизнью судей, их семей, стремясь обнаружить нотки скандальности в их поведении. "Полагаю, что комиссии Совета судей РФ по этике необходимо обсудить сложившиеся ситуации и подготовить соответствующие рекомендации по поводу нахождения их в интернет-пространстве", - сказал председатель Совета судей.

Момотов подчеркнул, что Совет судей не против их присутствия в интернете, так как выступает за открытый и доступный диалог. Но при этом судьи должны понимать свою ответственность.