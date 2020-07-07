Судейское сообщество подключится к разработке законов после поправок к Конституции РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Судейское сообщество внесет свои предложения по разработке законов в связи с принятыми поправками к Конституции РФ. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Поправки в конституцию были приняты по итогам голосования россиян 1 июля. "Очевидно, продолжением этого станет подготовка большого пакета законов, реализующих эти нововведения в конкретных законах о статусе судей, об органах судейского сообщества и других. Комиссиям по вопросам судебной практики и совершенствования законодательства необходимо включиться в эту работу, чтобы направить свои предложения в органы законодательной власти", - сказал он на пленарном заседании Совета судей РФ.