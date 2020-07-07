В Минпросвещения сообщили, что в России работают уже 545 детских лагерей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Уже 545 детских лагерей открылись и работают в Российской Федерации, сообщила на пресс-конференции в формате онлайн во вторник директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.

"По данным мониторинга, в настоящее время у нас открыты 545 лагерей, уже работают. Там, где относительно благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка", - сказала Фальковская, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По ее словам, часть из них работает уже как минимум неделю, при этом соблюдаются все необходимые меры безопасности. "За этим очень пристально следят все наши коллеги - начальники лагерей, медицинские работники прикреплены к организациям отдыха и оздоровления, это обязательные ключевые требования сейчас", - добавила Фальковская.