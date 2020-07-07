В "Ъ" заявили, что правоохранительные органы не обращались в издание по поводу Сафронова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов не обращались к руководству газеты "Коммерсантъ", бывший сотрудник которой Иван Сафронов во вторник был задержан по подозрению в государственной измене. Об этом заявил ТАСС главный редактор издания Владимир Желонкин.

"У нас, как и у всех, нет никакой информации", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что к руководству и журналистам "Коммерсанта" никто из правоохранительных органов не обращался. "Нет, с нами никто не контактировал", - добавил он.

Главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров, где Сафронов непродолжительное время работал после ухода из "Коммерсанта", также сообщил, что не знает о причинах задержания журналиста.

Сафронов, ныне занимающий пост советника гендиректора Роскосмоса по информационной политике, был задержан во вторник утром. По данным госкорпорации, ему вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ).

Сафронов родился в Москве в 1990 году. В 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности "журналистика". В 2010-2019 годах - корреспондент и специальный корреспондент "Коммерсанта", в 2019-2020 годах - специальный корреспондент газеты "Ведомости". Занимался освещением деятельности военного и военно-технического сотрудничества, проблематикой оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. В мае 2020 года Сафронов был назначен советником главы Роскосмоса.