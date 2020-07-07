Возврат Волгоградской области к московскому времени может занять полгода

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Возврат Волгоградской области к московскому времени, за что проголосовали более 65% жителей региона на прошедшем 1 июля опросе, может занять до шести месяцев. Об этом во вторник сообщил журналистам первый заместитель председателя областной думы Сергей Булгаков.

"По срокам эта работа может вестись и месяц, и два, и полгода. Очень трудно сказать что-то конкретнее по срокам", - сказал он.

Булгаков добавил, что 9 июля состоится заседание областной думы, на котором депутаты рассмотрят итоги опроса. "Если депутаты решат вернуть в регион московское время, комитет по государственному строительству облдумы отправит итоги [опроса] на экспертизу в Госдуму. При ее положительном заключении депутаты выходят в Госдуму с законодательной инициативой", - отметил первый заместитель председателя Волгоградской облдумы.

18 марта 2018 года жители Волгоградской области на региональном референдуме предпочли перейти с московского времени на местное. Тогда почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов на час вперед.

На опросе по времени, проведенном в Волгоградской области 25 июня - 1 июля 2020 года, за возврат московского времени высказались 65,74% избирателей, 33,99% проголосовали за сохранение местного времени. Всего в опросе приняло участие 1,3 млн человек, или 74% имеющих право голоса жителей Волгоградской области.