В Вологодской области соцработникам выплатят 181,7 млн рублей из Резервного фонда

ВОЛОГДА, 7 июля. /ТАСС/. Вологодской области выделили 181,7 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в условиях самоизоляции. Выплаты составят от 10 до 60 тыс. рублей в месяц, говорится в распространенном о вторник сообщении пресс-службы правительства области.

"Вологодская область выплатит 181,7 млн рублей сотрудникам социальных учреждений, работающим в условиях самоизоляции. Средства выделены из Резервного фонда правительства РФ. Поддержать работников социальных организаций - инициатива президента России Владимира Путина. Из-за ситуации с коронавирусом их рабочая смена составляет 14 дней, и все это время персонал должен находиться в стенах учреждения. Именно для этих сотрудников предусмотрены специальные пособия, при этом право на пособие сохраняется, если специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора области Ларисы Каманиной.

Изначально пособия для соцработников планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля, однако президент РФ Владимир Путин распорядился продлить их до 15 сентября, в связи с чем правительство страны направило дополнительно в регионы 3,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств, направленных в регионы на эти цели, превысит 11 млрд рублей.

Суммы выплат зависят от квалификации сотрудника и от того, находится ли он в непосредственном контакте с коронавирусными больными. Для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции - 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории - 25 и 35 тыс. рублей соответственно.

Социальным работникам, специалистам по социальной работе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 и 35 тыс. рублей соответственно. Младший медицинский персонал получает по 15 и 20 тыс. рублей, технический персонал - по 10 и 15 тыс. рублей.

По информации регионального оперштаба, на 7 июля в Вологодской области выявлено 1 749 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 19 случаев. Выздоровели 1 366 человек, умерли 17.