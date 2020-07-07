Подмосковные вузы предоставят абитуриентам более 2,5 тыс. бюджетных мест в 2020 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. бюджетных мест по очной форме обучения предоставят абитуриентам подмосковные вузы в 2020 году. Большая часть мест рассчитана на педагогические направления и IT-специальности, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Московской области.

"В 2020 году подмосковные вузы предоставят абитуриентам более 2,5 тыс. бюджетных мест по очной форме обучения. В регионе функционируют шесть вузов, в этом году абитуриенты смогут подать документы в новом - дистанционном формате. Для подачи документов электронная подпись не нужна, абитуриенту достаточно будет загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов", - приводятся слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что на сайте каждого вуза уже можно найти всю подробную информацию.