"Одноклассники" запускают просветительский проект о синдроме Дауна

В социальной сети "Одноклассники" 8 июля стартует просветительский проект с информационными карточками про синдром Дауна. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

В группе "Одноклассники все ОК" будут размещены 10 карточек, развенчивающие мифы об этом синдроме. К примеру, это мифы о том, что синдром Дауна является болезнью, люди с этим синдромом не могут участвовать в жизни общества и всю жизнь остаются детьми, а находиться с ними рядом может быть опасно.

Кроме того, "Одноклассники" проведут 7 июля в 18:00 виртуальный круглый стол в поддержку просветительского проекта "Книжки вверх ногами". Это серия видеоисторий о детях с синдромом Дауна, где они вместе с писателями, актерами и журналистами читают отрывки из любимых книг, делятся своими впечатлениями, задают вопросы и получают ответы от деятелей культуры. Запуск этого проекта намечен на июль 2020 года. Истории можно будет увидеть в социальных сетях, в частности, в "Одноклассниках".

Круглый стол пройдет в формате видеозвонка в группе партнера сервиса Добро Mail.ru - благотворительного фонда "Даунсайд Ап". В прямом эфире можно будет обсудить перемену отношения общества к людям с синдромом Дауна. Эксперты и гости поговорят о сложностях людей с генетической особенностью в виде дополнительной хромосомы, об их индивидуальности и интересах, успехах и жизненных историях, будет поднята тема предпочтений людей с синдромом Дауна в литературе и искусстве.

Ведущей круглого стола стала Ева Корсакова. В числе гостей - журналист и писатель Леонид Парфенов, телеведущая и общественный деятель Тутта Ларсен, генеральный директор фонда "Синдром любви" Юлия Лавричева, генеральный директор триатлонных стартов Андрей Кавун, родители детей с синдромом Дауна и сами дети. Встреча-звонок будет транслироваться в прямом эфире "Одноклассников".

Организаторами мероприятия выступают благотворительные фонды "Даунсайд Ап" и "Синдром любви", а также основатели акции "Книжки вверх ногами".