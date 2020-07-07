Более 200 человек отправились в Азербайджан через границу РФ в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Специальный коридор организовали для граждан Азербайджана на закрытой из-за пандемии коронавируса границе республики с Россией в Дагестане, через него во вторник на родину отправились 250 человек. Об этом ТАСС сообщил и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

"Сегодня очередная группа граждан Азербайджана - 250 человек - отправилась на родину с территории Дербентского района. Для них, как и прежде, организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе", - сказал Шихиев.

По его словам, в настоящее время в пункте временного размещения (ПВР) граждан Азербайджана и расположенном рядом временном лагере около села Куллар в Дербентском районе Дагестана отправки домой ждут еще более 500 человек. "Работа по их возвращению продолжается, в ближайшее время ожидается отправка еще группы", - сказал собеседник агентства.

Ранее представители властей Дагестана и Азербайджана договорились об увеличении числа азербайджанцев, возвращающихся на родину через государственную границу. 30 июня в Азербайджан из временного лагеря в Дагестане были вернулись 250 граждан республики, а неделей ранее - 23 июня - 252 гражданина, а до этого - 16 июня - 155 граждан.

30 июня в ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров, построенных Минобороны РФ, президент России Владимир Путин поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц.