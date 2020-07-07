Онищенко заявил, что коронавирус может циркулировать с осени в числе иных возбудителей ОРЗ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирус может циркулировать внутри РФ предстоящей осенью и зимой наряду с прочими возбудителями ОРЗ, но не более того, так как уже сформирован высокий популяционный иммунитет, сообщил ТАСС академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"С марта на территории нашей страны формируется достаточно интенсивно популяционный иммунитет, он достаточно высок уже, правда, надо еще больше, - заявил он. - Коронавирус - достаточно легко протекающая инфекция у молодых людей, но тем не менее она оставляет иммунитет. Поэтому иммунитет у нас достаточно высокий уже популяционный".

Онищенко считает возможными заносы коронавируса в страну осенью, при этом бывший главный санитарный врач считает, что "никакой драматической ситуации и паники не будет".