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Пандемия коронавируса нового типа

Онищенко заявил, что коронавирус может циркулировать с осени в числе иных возбудителей ОРЗ

Бывший главный санитарный врач РФ подчеркнул, что уже сформирован высокий популяционный иммунитет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Коронавирус может циркулировать внутри РФ предстоящей осенью и зимой наряду с прочими возбудителями ОРЗ, но не более того, так как уже сформирован высокий популяционный иммунитет, сообщил ТАСС академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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"С марта на территории нашей страны формируется достаточно интенсивно популяционный иммунитет, он достаточно высок уже, правда, надо еще больше, - заявил он. - Коронавирус - достаточно легко протекающая инфекция у молодых людей, но тем не менее она оставляет иммунитет. Поэтому иммунитет у нас достаточно высокий уже популяционный".

Онищенко считает возможными заносы коронавируса в страну осенью, при этом бывший главный санитарный врач считает, что "никакой драматической ситуации и паники не будет". 

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