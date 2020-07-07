В Новгородской области опубликовали документы об угоне людей в Германию в 1941-1944 годах

ТАСС, 7 июля. Новый раздел об угоне советских граждан на принудительные работы в Германию в годы Великой Отечественной войны открыли в рамках интернет-проекта "Без срока давности. Военные преступления на новгородской земле в 1941-1944 годах" в Новгородской области. Опубликованы 17 оцифрованных документов военных лет, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Новый раздел интернет-проекта называется "Угон на принудительные работы". Пока в нем опубликовано 17 оцифрованных документов. Это свидетельские показания, письма, протоколы опросов, акты комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди опубликованных материалов документы, подтверждающие угон на принудительные работы жителей города Старая Русса, рассказал директор государственного архива Новгородской области Вадим Костин.

"Например, в акте Старорусской городской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков указано, что летом 1942 года в городе Старая Русса немецкие военные власти объявили, что все население должно пройти перерегистрацию в городской управе. Когда люди приходили, у них отбирали документы и под конвоем отправляли на вокзал, там грузили в эшелоны и отправляли в германское рабство. Тех, кому удавалось бежать от конвоя, ловили, избивали и снова отправляли в Германию. Было отправлено очень много людей: только в первых двух эшелонах - более двух тысяч человек", - приводит пресс-служба слова Костина.

Государственные архивы области подготовили онлайн-проект "Без срока давности. Военные преступления на новгородской земле в 1941-1944 годах" в преддверии празднования 75-летия Победы. В его рамках оцифрованы и размещены в интернете документы, рассказывающие о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны на Новгородчине. Проект включает в себя несколько разделов. Они посвящены преступлениям против детства, карательным операциям нацистов, уничтожению мирных жителей. Среди документов - справки о налетах вражеской авиации, сводки партизанских отделов, акты, в которых очевидцы описывают преступления, совершенные фашистами, газетные статьи того времени, официальные отчеты.