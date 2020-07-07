В регионах ЮФО ожидается жара до 43 градусов

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Сильная жара до 40-43 градусов ожидается в ближайшие дни в регионах Южного федерального округа, объявлены экстренные предупреждения. Высокая температура может являться причиной пожаров, сообщили журналистам в пресс-службах региональных ГУ МЧС.

"8 июля по Республике Калмыкия ожидается сильная жара до 42-43 градусов. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с ландшафтными пожарами, лесными пожарами, пожарами в районе озер, пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Калмыкии, где ожидается наивысшая температура среди регионов ЮФО.

Аналогичные экстренные предупреждения были распространены в Ростовской области, где воздух прогреется до 41 градуса, Волгоградской, Астраханской областей и республики Крым, где ожидается температура воздуха до 42 градусов, Астраханской и Краснодарском крае (плюс 39 градусов).

В региональных ГУ МЧС также отметили, что в связи с повышением температуры повышается риск возникновения пожаров, рекомендуется воздержаться от разведения костров на природе, не выжигать сухую траву. Также в МЧС акцентировали внимание на возможный перегрев организма, чтобы его избежать, необходимо надевать головные уборы, избегать прямых солнечных лучей, отказаться от физических нагрузок и исключить употребление алкогольных напитков.

Опасность на дорогах

Также в регионах сотрудники ДПС напоминают водителям об опасности переутомления и рисках перегрева организма.

"Останавливая автомобили, особенно с госномерами из других регионов, полицейские интересуются у водителей их самочувствием, так как во время жары снижается внимание, появляется головокружение, сонливость. Если вдруг кому-то понадобится медицинская помощь, сотрудники ГИБДД в готовности доставить в ближайшую больницу, но пока таких случаев не было", - сообщил ТАСС замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов, уточнив, что резкого увеличения ДТП из-за жары не зафиксировано.

На Кубани сотрудники Госавтоинспекции также призывают водителей быть особенно осторожными в период высокой температуры.

"Повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов и требует от водителей предельной внимательности. Плохое самочувствие автомобилиста за рулем может негативно сказаться на жизни и здоровье не только самого водителя, но и на других участников дорожного движения", - добавили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Накануне сообщалось, что температура воздуха до конца текущей недели в южных регионах России будет приближаться к историческим рекордам, самая жаркая погода установится в Калмыкии и Астраханской области, на Северном Кавказе будет немного прохладнее, незначительное снижение температурных показателей ожидается на следующей неделе.