По данным Пескова, задержание Сафронова не связано с журналистской деятельностью

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Задержание Ивана Сафронова, подозреваемого в передаче сведений, составляющих гостайну, по данным Кремля, не связано с журналистской деятельностью. Об этом, отвечая на вопросы СМИ во вторник, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив при этом, что не осведомлен о деталях дела.

"Мы знаем, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности, он [Сафронов] обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам, об этом говорится в опубликованном заявлении", - сказал представитель Кремля. "Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", - указал Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Роскосмос, где в последнее время работал Сафронов, также сделал заявление по поводу задержания своего сотрудника. "Поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я предоставить не могу", - признался Песков.

Также он отметил, что Путина не информировали о задержании Сафронова.

"Мы об этом [задержании Сафронова] узнаем из средств массовой информации", - признался, отвечая на вопросы журналистов во вторник, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совершенно нет необходимости президента ставить в известность о всех нюансах работы контрразведки, это работа, которая ведется 24 часа в сутки", - пояснил Песков.

Дело Сафронова не нуждается в особом контроле

Песков не считает, что дело Ивана Сафронова нуждается в особом контроле.

"У Ивана будет возможность защищаться, иметь защиту, в данном случае здесь не нужен никакой особый контроль", - сказал журналистам во вторник представитель Кремля.

"Было бы странно, если бы дела о гостайне и госизмене, где речь касается работы иностранных разведок у нас на территории и контрразведывательной деятельности, если бы эти дела осуществлялись в транспарентном режиме", - ответил Песков на вопрос о том, что общественность часто не узнает подробности дел о госизмене. Пресс-секретарь президента заметил, что "нигде в мире [подобные дела] не проводятся в транспарентном режиме, только в закрытом режиме, это абсолютно нормальная практика".